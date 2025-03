Clarkson quartet dominates ECAC Hockey first team as three all-conference teams, one all-rookie squad unveiled

ECAC Hockey has announced its all-rookie team and three all-conference teams for the 2024-25 season.

ECAC Hockey First Team

Ayrton Martino,* F, Clarkson, Jr.

Ellis Rickwood, F, Clarkson, Sr.

Brett Chorske, F, Colgate, Sr.

Trey Taylor, D, Clarkson, Jr.

CJ Foley,* D, Dartmouth, So.

Ethan Langenegger, G, Clarkson, Gr.

*Denotes unanimous selection

ECAC Hockey Second Team

Dalton Bancroft, F, Cornell, Jr.

Mason Marcellus, F, Quinnipiac, So.

Jack Ricketts, F, Quinnipiac, Gr.

Tristan Sarsland, D, Clarkson, Jr.

Tommy Bergsland, D, Colgate, Sr.

Lawton Zacher, G, Brown, So.

ECAC Hockey Third Team

Tyler Kopff, F, Brown, So.

Brendan Gorman, F, Princeton, Jr.

Brandon Buhr, F, Union, Jr.

Tim Rego, D, Cornell, Sr.

John Prokop, D, Union, Jr.

Kyle Chauvette, G, Union, Jr.

ECAC Hockey All-Rookie Team

Brian Nicholas, F, Brown, Fr.

Mick Thompson, F, Harvard, Fr.

Ben Muthersbaugh, F, Union, Fr.

Michael Neumeier,* D, Colgate, Fr.

Tate Taylor, D Clarkson, Fr.

Ben Charette, G, Harvard, Fr.

*Denotes unanimous selection