Michigan State’s Howard named Big Ten player of the year, teammate Augustine top goalie, Minnesota’s Rinzel best defenseman

The Big Ten announced the 2024-25 hockey postseason awards on Tuesday.

PLAYER OF THE YEAR

Isaac Howard, Jr., F, Michigan State

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR

Sam Rinzel, So., D, Minnesota

GOALTENDER OF THE YEAR

Trey Augustine, So., G, Michigan State

FRESHMAN OF THE YEAR

Michael Hage, Fr., F, Michigan

COACH OF THE YEAR

Steve Rohlik, Ohio State

SCORING CHAMPION

Isaac Howard, Jr., F, Michigan State (33 points)

ALL-BIG TEN FIRST TEAM

F — Isaac Howard, Jr., Michigan State

F — Jimmy Snuggerud, Jr., Minnesota

F — Aiden Fink, So., Penn State +

D — Matt Basgall, Jr., Michigan State

D — Sam Rinzel, So., Minnesota

G — Trey Augustine, So., Michigan State

ALL-BIG TEN SECOND TEAM

F — T.J. Hughes, Jr., Michigan

F — Quinn Finley, So., Wisconsin

F — Cole Knuble, So., Notre Dame

D — Ethan Edwards, Sr., Michigan

D — Simon Mack, Sr., Penn State

G — Arsenii Sergeev, Jr., Penn State

ALL-BIG TEN HONORABLE MENTION

F — Karsen Dorwart, Jr., Michigan State

F — Connor Kurth, Jr., Minnesota

F — Matthew Wood, Jr., Minnesota

F — Davis Burnside, Jr., Ohio State

F — Gunnarwolfe Fontaine, Gr., Ohio State

F — Riley Thompson, So., Ohio State

F — Reese Laubach, So., Penn State

F — Ryland Mosley, Gr., Wisconsin

D — Jacob Truscott, Gr., Michigan

D — Ryan Chesley, Jr., Minnesota

D — Damien Carfagna, Jr., Ohio State

G — Liam Souliere, Gr., Minnesota

G — Logan Terness, Sr., Ohio State

BIG TEN ALL-FRESHMAN TEAM

F — Michael Hage, Fr., Michigan

F — Charlie Cerrato, Fr., Penn State

F — Gavin Morrissey, Fr., Wisconsin

D — Cade Christenson, Fr., Penn State +

D — Logan Hensler, Fr., Wisconsin +

G — Cameron Korpi, Fr., Michigan

BIG TEN SPORTSMANSHIP AWARDS

Jacob Truscott, Gr., D, Michigan

Matt Basgall, Jr., D, Michigan State

Aaron Huglen, Sr., F, Minnesota

Tyler Carpenter, Sr., F, Notre Dame

Patrick Guzzo, Gr., F, Ohio State

Carson Dyck, Sr., F, Penn State

Anthony Kehrer, Gr., D, Wisconsin

+ unanimous selections

This year’s honors included individual awards, all-Big Ten teams, the all-freshman team and sportsmanship awards. Voting was conducted by conference head coaches and a media panel.