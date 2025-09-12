Women’s Division I College Hockey: 2025-26 roster updates

|
AHA
|
|
|
Incoming
|
Outgoing
|
|
Delaware
|
|Tiana McIntyre (Quinnipiac)
|
|
|Danica Mark (Union)
|
|
|Mattie Robitzer (Northeastern)
|
|
|Kaitlin Finnegan (Lindenwood)
|
|
|Fifth year returners: Kaitlin Finnegan
|
|
|
Lindenwood
|
|Lexington Secreto (Ohio State)
|Sidney Jackel (St. Cloud State)
|
|Pusle Dyring-Andersen (Stonehill)
|Emma Hoen (Post)
|
|
|Olivia Grabianowski (Merrimack)
|
|
|Quinn McLaren (University of Regina – USports)
|
|
|Kaitlin Finnegan (Delaware)
|
|Fifth year returners: Josey Dunne
|
|
Mercyhurst
|
|Jessica Ciarrocchi (Brown, Penn State)
|Thea Johansson (Minnesota Duluth)
|
|Payten Evans (Merrimack)
|Megan McKay (Clarkson)
|
|Sophie McKinley (Merrimack)
|
|
|Abby Poitras (Merrimack)
|
|
|
|
|
|Fifth year returners: Jessica Ciarrocchi
|
|
Penn State
|
|Taylor Lum (St. Lawrence)
|Stella Retrum (Vermont)
|
|Fifth year returners: Maya Vaslet, Taylor Lum
|
|
RIT
|
|
|Logan Marchese (DIII Nazareth)
|
|
Robert Morris
|
|Taylor Storey (Clarkson)
|Janelle Evans (Clarkson)
|
|Jessica MacKinnon (Clarkson)
|Liviya Rubin (DIII Elmira)
|
|Rowyn Ringor (Post)
|TJ Flores (University of Ottawa – USports)
|
|Ellie Marcovsky (Princeton)
|
|
|Fifth year returners: Ellie Marcovsky
|
|
Syracuse
|
|No changes
|
|
|
|
|
ECAC
|
|
|
Incoming
|
Outgoing
|
|
Brown
|
|
|Jessica Ciarocchi (Mercyhurst)
|
|
|Megane Pilon (McGill University – USports)
|
|
Clarkson
|
|Megan McKay (Mercyhurst)
|Jessica MacKinnon (Robert Morris)
|
|Reese Logan (Minnesota Duluth)
|Taylor Storey (Robert Morris)
|
|Janelle Evans (Robert Morrs)
|Julia Minotti (St. Thomas)
|
|Andrea Trnková (RPI)
|Hayley Kelleher (Union)
|
|Lara Beecher (Vermont)
|Kami O’Brien (RPI)
|
|Arianne Leblanc (Concordia University – USports)
|Adreanna Doucette (Merrimack)
|
|
|Michelle Pasiechnyk (Boston University)
|
|
|Rebecca Morissette – (University of Ottawa – USports)
|
|Fifth year returners: Holly Gruber
|
|
Colgate
|
|Chloe Goofers (Merrimack)
|Addison Spitz (New Hampshire)
|
|
|Ella Belfry (Boston University)
|
|
|Kaia Malachino (Ohio State)
|
|
Cornell
|
|
|Alexa Davis (St. Lawrence)
|
|
|Belle Mende (Concordia University – USports)
|
|
|Ashley Messier (Minnesota Duluth)
|
|
Dartmouth
|
| No changes
|
|
|
Harvard
|
| No changes
|
|
|
Princeton
|
|
|Ellie Marcovsky (Robert Morris)
|
|
|Sarah Paul (Minnesota)
|
|
Quinnipiac
|
|Alex Law (Boston University)
|Tiana McIntyre (Delaware)
|
|Calli Hogarth (Merrimack)
|Hailey Jussila (Sacred Heart)
|
|Fifth year returners: Laurence Frenette, Mia Lopata
|
|
RPI
|
|Kami O’Brien (Clarkson)
|Andrea Trnková (Clarkson)
|
|Michaela Littlewood (Merrimack)
|Morgann Skoda (Vermont)
|
|Kendal Davidson (Union)
|
|
|
|
|
|Fifth year returners:
|
|
St. Lawrence
|
|Alexa Davis (Cornell)
|Taylor Lum (Penn State)
|
|Riley Reeves (Bemidji State)
|Ella Willoughby (University of Windsor – USports)
|
|
|Katina Duscio (University of Waterloo – USports)
|
|Fifth year returners: Alexa Davis
|
|
Union
|Hayley Kelleher (Clarkson)
|Danica Mark (Delaware)
|Peyton O’Neill (LIU)
|Kendal Davidson (RPI)
Yale
|
|
|Mia Wendell (Sacred Heart)
|
|
|
|
|
Hockey East
|
|
|
Incoming
|
Outgoing
|
|
Boston College
|
|Emma Conner (Minnesota)
|Julia Pellerin (Connecticut)
|
|Sage Babey (Merrimack)
|Molly Jordan (Minnesota)
|
|
|Skyler Sharfman (Holy Cross)
|
|
|
|
|
Boston University
|
|Ella Belfry (Colgate)
|Alex Law (Quinnipiac)
|
|Michelle Pasiechnyk (Clarkson)
|
|
|Greta Henderson (St. Cloud State)
|
|
|Fifth year returners: Michelle Pasiechnyk
|
|
Connecticut
|
|Teagan Vaughan (Assumption)
|Taylor Porthan (Providence)
|
|Julia Pellerin (Boston College)
|Alexa Pongo (University of Ottawa – USports)
|
|Fifth year returners: Tia Chan
|
|
Holy Cross
|
|Skyler Sharfman (Boston College)
|Madison Michals (Merrimack)
|
|
|Eden Granley (Saint Anselm)
|
|
Maine
|
|
|Sam Morrison (St. Francis Xavier – USports)
|
|
Merrimack
|
|Adreanna Doucette (Clarkson)
|Payten Evans (Mercyhurst)
|
|Jenna Chaplain (Assumption)
|Sophie McKinley (Mercyhurst)
|
|Madison Michals (Holy Cross, Boston University)
|Abby Poitras (Mercyhurst)
|
|Olivia Grabianowski (Lindenwood)
|Chloe Goofers (Colgate)
|
|Maddie Crowley-Cahill (New Hampshire, Boston College)
|Calli Hogarth (Quinnipiac)
|
|Avery Anderson (Northeastern)
|Michaela Littlewood (RPI)
|
|Mady Cipolla (Northeastern)
|Sage Babey (Boston College)
|
|Kathryn Karo (Stonehill)
|Sarah Hirst (University of Waterloo – USports)
|
|McKenzie Cerrato (Vermont)
|Ashlyn Kroes (University of Waterloo – USports)
|
|Hailey Eikos (Vermont)
|Alex Ferguson (University of Ottawa – USports)
|
|Fifth year returners: Madison Michals, Maddie Crowley-Cahill
|
|
New Hampshire
|Addison Spitz (Colgate)
|Maddie Crowley-Cahill (Merrimack)
Northeastern
|
|
|Mattie Robitzer (Delaware)
|
|
|Avery Anderson (Merrimack)
|
|
|Mady Cipolla (Merrimack)
|
|Fifth year returners: Paige Taborski, Jaden Bogden
|
|
Providence
|
|Taylor Porthan (Connecticut)
|
|
|Fifth year returners: Hope Walinski
|
|
Vermont
|
|Morgann Skoda (RPI)
|Lara Beecher (Clarkson)
|
|Lauren O’Hara (Minnesota)
|McKenzie Cerrato (Merrimack)
|
|Stella Retrum (Penn State
|Hailey Eikos (Merrimack)
|
|Fifth year returners: Darci Matson
|
|
|
|
NEWHA
|
|
|
Incoming
|
Outgoing
|
|
Assumption
|Jodie Gratton (St. Michael’s)
|Teagan Vaughan (Connecticut)
|
|Jenna Chaplain (Merrimack)
|
|Molly Walsh (DIII Norwich)
|Fifth year returners: Carissa Mudrak, Mikaela Langbacka
Franklin Pierce
|
|Roster not yet updated
|Taylor Hartinger (Saint Anselm)
|
|
LIU
|
|Roster not yet updated
|Peyton O’Neill (Union)
|
|Lauren Karl (St. Thomas)
|
|
|
Post
|Emma Hoen (Lindenwood)
|Rowyn Ringor (Robert Morris)
|
|Hali Lawrence (St. Cloud State)
|
|Macy Peterson (DIII Hamline)
|
|Dani Ammons (DIII Norwich)
Sacred Heart
|Hailey Jussila (Quinnipiac)
|Julia Matyas (Saint Anselm)
|Mia Wendell (Yale)
|
|Julia Zielinska (Bemidji State)
|
Saint Anselm
|
|Roster not yet updated
|Julia Matyas (Sacred Heart)
|
|Taylor Hartinger (Franklin Pierce)
|Lilly Hartnell (St. Michael’s)
|
|Eden Granley (Holy Cross)
|Ava Hills (Bemidji State)
|
|
St. Michael’s
|Lilly Hartnell (Saint Anselm)
|Jodie Gratton (Assumption)
|
|Alizee Leblanc (Toronto Metropolitan University – USPorts)
|
|Keeley Callander – (DIII St. Mary’s)
|
|Ellie Newpower – (DIII Hamline)
|
|Ella Oakes (DIII SUNY Morrisville)
Stonehill
|
|Pusle Dyring-Andersen (Lindenwood)
|
|Kathryn Karo (Merrimack)
|
|
WCHA
|
|
|
Incoming
|
Outgoing
|
|
Bemidji State
|
|Ava Hills (Saint Anselm)
|Riley Reeves (St. Lawrence)
|
|Elly Klepinger (Minnesota)
|Julie Zielinska (Sacred Heart)
|
|Carmen Bray (St. Cloud State)
|Mya Headrick (University of New Brunswick – USports)
|
|
|Lauren Mooney (University of Ottawa – USports)
|
|
Minnesota
|
|Sarah Paul (Princeton)
|Kate Kosobud (Minnesota Duluth)
|
|Molly Jordan (Boston College)
|Elly Klepinger (Bemidji State)
|
|Jamie Nelson (Minnesota State)
|Emma Conner (Boston College)
|
|
|Krista Parkkonen (Minnesota Duluth)
|
|
|Lauren O’Hara (Vermont)
|
|Fifth year returners: Abbey Murphy, Jamie Nelson
|
|
Minnesota Duluth
|
|Thea Johansson (Mercyhurst)
|Reese Logan (Clarkson)
|
|Ashley Messier (Cornell)
|Payton Holloway (St. Cloud State)
|
|Kate Kosobud (Minnesota)
|
|
|Krista Parkkonen (Minnesota)
|
|
|Josie St. Martin (Ohio State)
|
|
|Fifth year returners: Ashley Messier
|
|
Minnesota State
|
|Ayla Puppe (Minnesota)
|Jamie Nelson (Minnesota)
|
|
|Jenessa Gazdik (St. Thomas)
|
|
|JuliAnna Gazdik (St. Thomas)
|
|Fifth year returners: Jessica Boland
|
|
Ohio State
|
|Kaia Malachino (Colgate)
|Lexington Secreto (Lindenwood)
|
|
|Josie St. Martin (Minnesota Duluth)
|
|
St. Cloud State
|
|Payton Holloway (Minnesota Duluth)
|Greta Henderson (Boston University)
|
|Sidney Jackel (Lindenwood)
|Carmen Bray (Bemidji State)
|
|Hali Lawrence (Post)
|Grace Delmonico (DIII Hamline)
|
|Fifth year returners: Grace Wolfe, Jojo Chobak
|
|
St. Thomas
|
|Julia Minotti (Clarkson)
|Lauren Karl (LIU)
|
|Jenessa Gazdik (Minnesota State)
|
|
|JuliAnna Gazdik (Minnesota State)
|
|
|Fifth year returners: Julia Minotti
|
|
Wisconsin
|
|No changes
|
|