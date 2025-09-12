Women’s Division I College Hockey: 2025-26 roster updates

Even though the era of the extra Covid year is winding down, the transfer portal continues to be an active and important part of the women’s college hockey offseason. There was plenty of movement with players heading to new teams and there are a still a fair number of fifth-year players.

Here’s our attempt at putting all the staffing changes, roster moves and graduate players all in one place.

The left side of the table are players transferring in, the right side is players who have transferred out. Teams are listed alphabetically by conference.

The best effort was made to get all this information correct at the time of publishing by compiling info from published rosters and social media, but it is all subject to change. Several teams have not yet posted updated rosters. They are marked as such and this article will be updated as more information becomes available.

If you spot an error or missing information, email [email protected]

Coaching hires/promotions
Brown – Assistant coach Jaokim Flygh
Boston University – Assistant coach Megan Quinn
Dartmouth – Assistant coach Lauren Williams
Delaware – Assistant coach Taylor Willard
Long Island – Assistant coach Kristen Barbara
Mercyhurst – Assistant coach Natasha Hawkins
Minnesota – General manager/assistant coach Jess Scott, director of operations and video analytics Ryan Kearney
Penn State – Assitant coach Moe Bradley
Post – Interim head coach Brandon Brown
Princeton – Head coach Courtney Kessel
Providence – Director of hockey operations Jace LeClair
Quinnipiac – Director of operations and player development Sadie Peart
RPI – Assistant coach Chris Ardito
Robert Morris – Assistant coach Keri Clougherty, hockey operations coordinator Sydney Spuzzillo
St. Cloud State – Head coach Mira Jalosuo
St. Thomas – Assistant coach Alli Altmann
St. Michael’s – Assistant coach Olivia McLean
Stonehill – Assistant coach Erin Connolly
Syracuse – Assistant coach Jordan Lipson
Vermont – Assistant coach Erik Strand

Transfers 
AHA
Incoming
Outgoing
Delaware
Tiana McIntyre (Quinnipiac)
Danica Mark (Union)
Mattie Robitzer (Northeastern)
Kaitlin Finnegan (Lindenwood)
Fifth year returners: Kaitlin Finnegan
Lindenwood
Lexington Secreto (Ohio State) Sidney Jackel (St. Cloud State)
Pusle Dyring-Andersen (Stonehill) Emma Hoen (Post)
Olivia Grabianowski (Merrimack)
Quinn McLaren (University of Regina – USports)
Kaitlin Finnegan (Delaware)
Fifth year returners: Josey Dunne
Mercyhurst
Jessica Ciarrocchi (Brown, Penn State) Thea Johansson (Minnesota Duluth)
Payten Evans (Merrimack) Megan McKay (Clarkson)
Sophie McKinley (Merrimack)
Abby Poitras (Merrimack)
Fifth year returners: Jessica Ciarrocchi
Penn State
Taylor Lum (St. Lawrence) Stella Retrum (Vermont)
Fifth year returners: Maya Vaslet, Taylor Lum
RIT 
Logan Marchese (DIII Nazareth)
Robert Morris
Taylor Storey (Clarkson) Janelle Evans (Clarkson)
Jessica MacKinnon (Clarkson) Liviya Rubin (DIII Elmira)
Rowyn Ringor (Post) TJ Flores (University of Ottawa – USports)
Ellie Marcovsky (Princeton)
Fifth year returners: Ellie Marcovsky
Syracuse
No changes
ECAC
Incoming
Outgoing
Brown
Jessica Ciarocchi (Mercyhurst)
Megane Pilon (McGill University – USports)
Clarkson
Megan McKay (Mercyhurst) Jessica MacKinnon (Robert Morris)
Reese Logan (Minnesota Duluth) Taylor Storey (Robert Morris)
Janelle Evans (Robert Morrs) Julia Minotti (St. Thomas)
Andrea Trnková (RPI) Hayley Kelleher (Union)
Lara Beecher (Vermont) Kami O’Brien (RPI)
Arianne Leblanc (Concordia University – USports) Adreanna Doucette (Merrimack)
Michelle Pasiechnyk (Boston University)
Rebecca Morissette – (University of Ottawa – USports)
Fifth year returners: Holly Gruber
Colgate
Chloe Goofers (Merrimack) Addison Spitz (New Hampshire)
Ella Belfry (Boston University)
Kaia Malachino (Ohio State)
Cornell
Alexa Davis (St. Lawrence)
Belle Mende (Concordia University – USports)
Ashley Messier (Minnesota Duluth)
Dartmouth
 No changes
Harvard
 No changes
Princeton
Ellie Marcovsky (Robert Morris)
Sarah Paul (Minnesota)
Quinnipiac
Alex Law (Boston University) Tiana McIntyre (Delaware)
Calli Hogarth (Merrimack) Hailey Jussila (Sacred Heart)
Fifth year returners: Laurence Frenette, Mia Lopata
RPI
Kami O’Brien (Clarkson) Andrea Trnková (Clarkson)
Michaela Littlewood (Merrimack) Morgann Skoda (Vermont)
Kendal Davidson (Union)
Fifth year returners: 
St. Lawrence
Alexa Davis (Cornell) Taylor Lum (Penn State)
Riley Reeves (Bemidji State) Ella Willoughby (University of Windsor – USports)
Katina Duscio (University of Waterloo – USports)
Fifth year returners: Alexa Davis
Union
Hayley Kelleher (Clarkson) Danica Mark (Delaware)
Peyton O’Neill (LIU) Kendal Davidson (RPI)

Yale
Mia Wendell (Sacred Heart)
   
Hockey East
 
Incoming
Outgoing
Boston College
Emma Conner (Minnesota) Julia Pellerin (Connecticut)
Sage Babey (Merrimack) Molly Jordan (Minnesota)
Skyler Sharfman (Holy Cross)
Boston University
Ella Belfry (Colgate) Alex Law (Quinnipiac)
Michelle Pasiechnyk (Clarkson)
Greta Henderson (St. Cloud State)
Fifth year returners: Michelle Pasiechnyk
Connecticut
Teagan Vaughan (Assumption) Taylor Porthan (Providence)
Julia Pellerin (Boston College) Alexa Pongo (University of Ottawa – USports)
Fifth year returners: Tia Chan
Holy Cross
Skyler Sharfman (Boston College) Madison Michals (Merrimack)
Eden Granley (Saint Anselm)
Maine
Sam Morrison (St. Francis Xavier – USports)
Merrimack
Adreanna Doucette (Clarkson) Payten Evans (Mercyhurst)
Jenna Chaplain (Assumption) Sophie McKinley (Mercyhurst)
Madison Michals (Holy Cross, Boston University) Abby Poitras (Mercyhurst)
Olivia Grabianowski (Lindenwood) Chloe Goofers (Colgate)
Maddie Crowley-Cahill (New Hampshire, Boston College) Calli Hogarth (Quinnipiac)
Avery Anderson (Northeastern) Michaela Littlewood (RPI)
Mady Cipolla (Northeastern) Sage Babey (Boston College)
Kathryn Karo (Stonehill) Sarah Hirst (University of Waterloo – USports)
McKenzie Cerrato (Vermont) Ashlyn Kroes (University of Waterloo – USports)
Hailey Eikos (Vermont) Alex Ferguson (University of Ottawa – USports)
Fifth year returners: Madison Michals, Maddie Crowley-Cahill
New Hampshire
Addison Spitz (Colgate) Maddie Crowley-Cahill (Merrimack)
Northeastern
Mattie Robitzer (Delaware)
Avery Anderson (Merrimack)
Mady Cipolla (Merrimack)
Fifth year returners: Paige Taborski, Jaden Bogden
Providence 
Taylor Porthan (Connecticut)
Fifth year returners: Hope Walinski
Vermont
Morgann Skoda (RPI) Lara Beecher (Clarkson)
Lauren O’Hara (Minnesota) McKenzie Cerrato (Merrimack)
Stella Retrum (Penn State Hailey Eikos (Merrimack)
Fifth year returners: Darci Matson
NEWHA
Incoming
Outgoing
Assumption
Jodie Gratton (St. Michael’s) Teagan Vaughan (Connecticut)
Jenna Chaplain (Merrimack)
Molly Walsh (DIII Norwich)
Fifth year returners: Carissa Mudrak, Mikaela Langbacka
 Franklin Pierce
Roster not yet updated Taylor Hartinger (Saint Anselm)
LIU
Roster not yet updated Peyton O’Neill (Union)
Lauren Karl (St. Thomas)
Post
Emma Hoen (Lindenwood) Rowyn Ringor (Robert Morris)
Hali Lawrence (St. Cloud State)
Macy Peterson (DIII Hamline)
Dani Ammons (DIII Norwich)
Sacred Heart
Hailey Jussila (Quinnipiac) Julia Matyas (Saint Anselm)
Mia Wendell (Yale)
Julia Zielinska (Bemidji State)
Saint Anselm
Roster not yet updated Julia Matyas (Sacred Heart)
Taylor Hartinger (Franklin Pierce) Lilly Hartnell (St. Michael’s)
Eden Granley (Holy Cross) Ava Hills (Bemidji State)
St. Michael’s
Lilly Hartnell (Saint Anselm) Jodie Gratton (Assumption)
Alizee Leblanc (Toronto Metropolitan University – USPorts)
Keeley Callander – (DIII St. Mary’s)
Ellie Newpower – (DIII Hamline)
Ella Oakes (DIII SUNY Morrisville)
Stonehill
Pusle Dyring-Andersen (Lindenwood)
Kathryn Karo (Merrimack)

 
WCHA
Incoming
Outgoing
Bemidji State
Ava Hills (Saint Anselm) Riley Reeves (St. Lawrence)
Elly Klepinger (Minnesota) Julie Zielinska (Sacred Heart)
Carmen Bray (St. Cloud State) Mya Headrick (University of New Brunswick – USports)
Lauren Mooney (University of Ottawa – USports)
Minnesota
Sarah Paul (Princeton) Kate Kosobud (Minnesota Duluth)
Molly Jordan (Boston College) Elly Klepinger (Bemidji State)
Jamie Nelson (Minnesota State) Emma Conner (Boston College)
Krista Parkkonen (Minnesota Duluth)
Lauren O’Hara (Vermont)
Fifth year returners: Abbey Murphy, Jamie Nelson
Minnesota Duluth
Thea Johansson (Mercyhurst) Reese Logan (Clarkson)
Ashley Messier (Cornell) Payton Holloway (St. Cloud State)
Kate Kosobud (Minnesota)
Krista Parkkonen (Minnesota)
Josie St. Martin (Ohio State)
Fifth year returners: Ashley Messier
Minnesota State
Ayla Puppe (Minnesota) Jamie Nelson (Minnesota)
Jenessa Gazdik (St. Thomas)
JuliAnna Gazdik (St. Thomas)
Fifth year returners: Jessica Boland
Ohio State
Kaia Malachino (Colgate) Lexington Secreto (Lindenwood)
Josie St. Martin (Minnesota Duluth)
St. Cloud State
Payton Holloway (Minnesota Duluth) Greta Henderson (Boston University)
Sidney Jackel (Lindenwood) Carmen Bray (Bemidji State)
Hali Lawrence (Post) Grace Delmonico (DIII Hamline)
Fifth year returners: Grace Wolfe, Jojo Chobak
St. Thomas
Julia Minotti (Clarkson) Lauren Karl (LIU)
Jenessa Gazdik (Minnesota State)
JuliAnna Gazdik (Minnesota State)
Fifth year returners: Julia Minotti
Wisconsin
No changes

