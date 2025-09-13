Cornell finishes atop ECAC Hockey women’s ’25-26 preseason poll; Big Red goalie Bergmann lone unanimous pick on preseason all-league team

ECAC Hockey has announced its women’s preseason coaches poll and the preseason all-league team.
2025-26 ECAC Women’s Hockey Preseason Poll
(First-place votes)
1. Cornell – 129 points – (8)
2. Colgate – 119 points – (2)
3. Clarkson – 117 points – (2)
T4. St. Lawrence – 88 points
T4. Quinnipiac – 88 points
6. Princeton – 87 points
7. Yale – 75 points
8. Brown – 59 points
9. Union – 56 points
10. Harvard – 42 points
11. Dartmouth – 31 points
12. RPI – 29 points
2025-26 ECAC Women’s Hockey Preseason All-League Team
F: Issy Wunder, Sr., Princeton
F: Elyssa Biederman, Sr., Colgate
F: Mackenzie Alexander, So., Princeton
D: Grace Dwyer, Sr., Cornell
D: Andrea Trnková, Jr., Clarkson
G: Annelies Bergmann, Jr., Cornell (unanimous)
*Unanimous selection requires 11 votes, as coaches cannot vote for their own team or players.