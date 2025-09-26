Michigan State chosen top team in 2025 Big Ten preseason coaches poll; preseason all-conference teams also unveiled

Two-time defending regular-season champion Michigan State is favored to win the 2025-26 Big Ten championship according to the Big Ten hockey preseason coaches poll released on Thursday.
Preseason All-Big Ten teams were also selected in voting conducted by conference head coaches.
BIG TEN 2025-26 PRESEASON POLL
1. Michigan State
2. Penn State
3. Minnesota
4. Michigan
5. Wisconsin
6. Ohio State
7. Notre Dame
PRESEASON ALL-BIG TEN FIRST TEAM
Cole Knuble, Notre Dame, Jr., Forward
Aiden Fink, Penn State, Jr., Forward
Quinn Finley, Wisconsin, Jr., Forward
Matt Basgall, Michigan State, Sr., Defenseman
Mac Gadowsky, Penn State, Jr., Defenseman
Trey Augustine, Michigan State, Jr., Goaltender
PRESEASON ALL-BIG TEN SECOND TEAM
Michael Hage, Michigan, So., Forward
T.J. Hughes, Michigan, Sr., Forward
Gavin McKenna, Penn State, Fr., Forward
Paul Fischer, Notre Dame, Jr., Defenseman
Luke Mittelstadt, Minnesota, Sr., Defenseman
Kristoffer Eberly, Ohio State, Jr., Goaltender