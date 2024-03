Men’s Division I NCAA tournament

2024 bracket

Regional first round Regional finals Semifinals Championship 1 Boston College Michigan Tech Fri 2 ET, ESPNU, Providence Wisconsin Quinnipiac Fri 5:30 ET, ESPNNews, Providence 4 Michigan State Western Michigan Fri 5 ET, ESPNU, Maryland Heights North Dakota Michigan Fri 8:30 ET, ESPNU, Maryland Hts 3 Denver 2 Massachusetts 1 (2OT) Thu 2 ET, ESPN2, S’field Maine 1 Cornell 3 Thu 5:30 ET, ESPNNews, Springfield 2 Boston University 6 RIT 3 Thu 5 ET, ESPNU, Sioux Falls Minnesota Omaha Thu 8:30 ET, ESPNU, Sioux Falls Sun 4 ET, ESPNU, Providence Sun 6:30 ET, ESPNU, Maryland Heights Denver Cornell Sat 4 ET, ESPNU, Springfield Boston University Sat 6:30 ET, ESPNU, Sioux Falls Time, TV TBA, St. Paul, Minn. Time, TV TBA, St. Paul, Minn. Time TBA, ESPN2, St. Paul, Minn.

All times Eastern Daylight Time

2024 tournament

Locations, dates:

• Selection show: Sunday, March 24, 6:30 p.m. ET, ESPNU

• Maryland Heights Regional: Centene Community Ice Center, Maryland Heights, Mo., March 29 and 31

• Providence Regional: Amica Mutual Pavilion, Providence, R.I., March 29 and 31

• Sioux Falls Regional: Denny Sanford Premier Center, Sioux Falls, S.D., March 28 and 30

• Springfield Regional: MassMutual Center, Springfield, Mass., March 28 and 30

• Frozen Four: Xcel Energy Center, St. Paul, Minn., April 11 and 13

Qualifying teams: Six automatic qualifiers, 10 at-large bids

Format: Teams are split into four regions of four teams each. In the first round, a region’s No. 1 seed meets the region’s No. 4 seed, and No. 2 plays No. 3. Winners play in the regional final for the right to advance to the Frozen Four. All rounds single elimination. More: NCAA Division I men’s tournament selection process

NCAA Division I men’s ice hockey committee

• Jeffrey L. Schulman, Vermont athletic director (chair)

• Bob Daniels, Ferris State coach

• Rick Gotkin, Mercyhurst coach

• Josh Richelew, Michigan sport administrator

• Scott Sandelin, Minnesota Duluth coach

• Tim Troville, Harvard senior associate athletic director

Future sites

2025

• Allentown Regional: PPL Center, Allentown, Pa.

• Fargo Regional: Scheels Arena, Fargo, N.D.

• Manchester Regional: SNHU Arena, Manchester, N.H.

• Toledo Regional: Huntington Center, Toledo, Ohio

• Frozen Four: Enterprise Center, St. Louis

2026

• Albany Regional: MVP Arena, Albany, N.Y.

• Loveland Regional: Budweiser Events Center, Loveland, Colo.

• Sioux Falls Regional: Denny Sanford Premier Center, Sioux Falls, S.D.

• Worcester Regional: DCU Center, Worcester, Mass.

• Frozen Four: T-Mobile Arena, Las Vegas

All-time NCAA Division I tournament results

NCAA champions

Year Champion Runner-up Site 2023 Quinnipiac Minnesota Tampa, Fla. 2022 Denver Minnesota State Boston 2021 Massachusetts St. Cloud State Pittsburgh 2020 No tournament due to COVID-19 coronavirus pandemic 2019 Minnesota Duluth Massachusetts Buffalo, N.Y. 2018 Minnesota Duluth Notre Dame St. Paul, Minn. 2017 Denver Minnesota Duluth Chicago 2016 North Dakota Quinnipiac Tampa, Fla. 2015 Providence Boston University Boston 2014 Union Minnesota Philadelphia 2013 Yale Quinnipiac Pittsburgh 2012 Boston College Ferris State Tampa, Fla. 2011 Minnesota-Duluth Michigan St. Paul, Minn. 2010 Boston College Wisconsin Detroit 2009 Boston University Miami Washington, D.C. 2008 Boston College Notre Dame Denver 2007 Michigan State Boston College St. Louis 2006 Wisconsin Boston College Milwaukee 2005 Denver North Dakota Columbus, Ohio 2004 Denver Maine Boston 2003 Minnesota New Hampshire Buffalo, N.Y. 2002 Minnesota Maine St. Paul, Minn. 2001 Boston College North Dakota Albany, N.Y. 2000 North Dakota Boston College Providence, R.I. 1999 Maine New Hampshire Anaheim, Calif. 1998 Michigan Boston College Boston 1997 North Dakota Boston University Milwaukee 1996 Michigan Colorado College Cincinnati 1995 Boston University Maine Providence, R.I. 1994 Lake Superior Boston University St. Paul, Minn. 1993 Maine Lake Superior Milwaukee 1992 Lake Superior *Wisconsin Albany, N.Y. 1991 Northern Michigan Boston University St. Paul, Minn. 1990 Wisconsin Colgate Detroit 1989 Harvard Minnesota St. Paul, Minn. 1988 Lake Superior St. Lawrence Lake Placid, N.Y. 1987 North Dakota Michigan State Detroit 1986 Michigan State Harvard Providence, R.I. 1985 Rensselaer Providence Detroit 1984 Bowling Green Minnesota-Duluth Lake Placid, N.Y. 1983 Wisconsin Harvard Grand Forks, N.D. 1982 North Dakota Wisconsin Providence, R.I. 1981 Wisconsin Minnesota Duluth, Minn. 1980 North Dakota Northern Michigan Providence, R.I. 1979 Minnesota North Dakota Detroit 1978 Boston University Boston College Providence, R.I. 1977 Wisconsin Michigan Detroit 1976 Minnesota Michigan Tech Denver 1975 Michigan Tech Minnesota St. Louis 1974 Minnesota Michigan Tech Boston 1973 Wisconsin *Denver Boston 1972 Boston University Cornell Boston 1971 Boston University Minnesota Syracuse, N.Y. 1970 Cornell Clarkson Lake Placid, N.Y. 1969 Denver Cornell Colorado Springs, Colo. 1968 Denver North Dakota Duluth, Minn. 1967 Cornell Boston University Syracuse, N.Y. 1966 Michigan State Clarkson Minneapolis 1965 Michigan Tech Boston College Providence, R.I. 1964 Michigan Denver Denver 1963 North Dakota Denver Chestnut Hill, Mass. 1962 Michigan Tech Clarkson Utica, N.Y. 1961 Denver St. Lawrence Denver 1960 Denver Michigan Tech Boston 1959 North Dakota Michigan State Troy, N.Y. 1958 Denver North Dakota Minneapolis 1957 Colorado College Michigan Colorado Springs, Colo. 1956 Michigan Michigan Tech Colorado Springs, Colo. 1955 Michigan Colorado College Colorado Springs, Colo. 1954 Rensselaer Minnesota Colorado Springs, Colo. 1953 Michigan Minnesota Colorado Springs, Colo. 1952 Michigan Colorado College Colorado Springs, Colo. 1951 Michigan Brown Colorado Springs, Colo. 1950 Colorado College Boston University Colorado Springs, Colo. 1949 Boston College Dartmouth Colorado Springs, Colo. 1948 Michigan Dartmouth Colorado Springs, Colo.

* — Participation in tournament vacated by NCAA’s Committee on Infractions

NCAA tournament Most Outstanding Player

Year Player, Position, School 2023 Jacob Quillan, F, Quinnipiac 2022 Mike Benning, D, Denver 2021 Bobby Trivigno, F, Massachusetts 2020 No tournament due to COVID-19 coronavirus pandemic 2019 Parker Mackay, F, Minnesota Duluth 2018 Karson Kuhlman, F, Minnesota Duluth 2017 Jarid Lukosevicius, F, Denver 2016 Drake Caggiula, F, North Dakota 2015 Jon Gillies, G, Providence 2014 Shayne Gostisbehere, D, Union 2013 Andrew Miller, F, Yale 2012 Parker Milner, G, Boston College 2011 J.T. Brown, F, Minnesota-Duluth 2010 Ben Smith, F, Boston College 2009 Colby Cohen, D, Boston University 2008 Nathan Gerbe, F, Boston College 2007 Justin Abdelkader, F, Michigan State 2006 Robbie Earl, F, Wisconsin 2005 Peter Mannino, G, Denver 2004 Adam Berkhoel, G, Denver 2003 Thomas Vanek, F, Minnesota 2002 Grant Potulny, F, Minnesota 2001 Chuck Kobasew, F, Boston College 2000 Lee Goren, F, North Dakota 1999 Alfie Michaud, G, Maine 1998 Marty Turco, G, Michigan 1997 Matt Henderson, F, North Dakota 1996 Brendan Morrison, F, Michigan 1995 Chris O’Sullivan, F, Boston University 1994 Sean Tallaire, F, Lake Superior 1993 Jim Montgomery, F, Maine 1992 Paul Constantin, F, Lake Superior 1991 Scott Beattie, F, Northern Michigan 1990 Chris Tancill, F, Wisconsin 1989 Ted Donato, F, Harvard 1988 Bruce Hoffort, G, Lake Superior 1987 Tony Hrkac, F, North Dakota 1986 Mike Donnelly, F, Michigan State 1985 Chris Terreri*, G, Providence 1984 Gary Kruzich, G, Bowling Green 1983 Marc Behrend, G, Wisconsin 1982 Phil Sykes, F, North Dakota 1981 Marc Behrend, G, Wisconsin 1980 Doug Smail, F, North Dakota 1979 Steve Janaszak, G, Minnesota 1978 Jack O’Callahan, D, Boston University 1977 Julian Baretta, G, Wisconsin 1976 Tom Vannelli, F, Minnesota 1975 Jim Warden, G, Michigan Tech 1974 Brad Shelstad, G, Minnesota 1973 Dean Talafous, F, Wisconsin 1972 Tim Regan, G, Boston University 1971 Dan Brady, G, Boston University 1970 Dan Lodboa, D, Cornell 1969 Keith Magnuson, D, Denver 1968 Gerry Powers, G, Denver 1967 Walt Stanowski, D, Cornell 1966 Gaye Cooley, G, Michigan State 1965 Gary Milroy, F, Michigan Tech 1964 Bob Gray, G, Michigan 1963 Al McLean, F, North Dakota 1962 Lou Angotti, F, Michigan Tech 1961 Bill Masterton, F, Denver 1960 Lou Angotti-*, F, Michigan Tech

Bob Marquis-*, F, Boston University

Barry Urbanski-*, G, Boston University 1959 Reg Morelli, F, North Dakota 1958 Murray Massier, F, Denver 1957 Bob McCusker, F, Colorado College 1956 Lorne Howes, G, Michigan 1955 Philip Hilton-*, D, Colorado College 1954 Abbie Moore, F, Rensselaer 1953 John Matchefts, F, Michigan 1952 Ken Kinsley-*, G, Colorado College 1951 Don Whiston-*, G, Brown 1950 Ralph Bevins-*, G, Boston University 1949 Dick Desmond-*, G, Dartmouth 1948 Joe Riley-*, F, Dartmouth

* — recipient did not play on winning team.