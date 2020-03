Norwich, UW-Eau Claire boast three players each among 2019-20 All-American selections

A total of 30 NCAA Division II-III men’s players have recognized as CCM Hockey/AHCA All-Americans for the 2019-20 season.

Norwich and UW-Eau Claire lead the way with three honorees each.

FIRST TEAM – EAST

F: Donald Flynn, SO, Wilkes

F: Conlan Keenan, SR, Geneseo

F: Andrew Romano, SR, Geneseo

D: Gabriel Chicoine, SO, Norwich

D: Daniel Fritz, SR, Utica

G: Tom Aubrun, SR, Norwich

FIRST TEAM – WEST

F: Dino Balsamo, SR, Adrian

F: Peter Bates, JR, St. Norbert

F: Jake Bresser, SR, UW-Eau Claire

D: Joey Colatarci, SR, Adrian

D: Christian Hausinger, JR, UW-River Falls

G: Zach Dyment, JR, UW-Eau Claire

SECOND TEAM – EAST

F: Ryan Bloom, SR, University of New England

F: Barclay Gammill, SR, Trinity

F: Conor Landrigan, JR, Utica

D: Nick Albano, JR, UMass Boston

D: Michael Gurska, SO, Wilkes

G: Conor O’Brien, SO, Endicott

SECOND TEAM – WEST

F: Caleb Anderson, JR, Gustavus Adolphus

F: Luke McElhenie, SR, UW-Stevens Point

F: Zach Zech, JR, UW-Stevens Point

D: Mark DerManulian, JR, Lake Forest

D: Adam Parcells, JR, UW-Eau Claire

G: Josh Boyko, JR, Aurora

THIRD TEAM – EAST

F: Felix Brassard, JR, Norwich

F: Walker Harris, SR, Wesleyan

F: Nikita Pintusov, SO, New England College

D: Michael Grande, JR, Trinity

D: Max Novick, JR, Oswego

G: Brad Arvanitis, JR, Babson

The teams are sponsored by CCM Hockey and chosen by members of the American Hockey Coaches Association.