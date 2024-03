Atlantic Hockey unveils three all-conference teams, one all-rookie team for 2023-24 season

Atlantic Hockey has announced its three all-Atlantic Hockey teams and one all-rookie team for the 2023-24 season.

All-Atlantic Hockey First Team

Liam McLinskey / F / Jr. / Holy Cross

Carter Wilkie / F / Jr. / RIT

Will Gavin / F / Sr. / Air Force *

Cody Laskosky / F / Sr. / RIT *

Gianfranco Cassaro / D / Sr.

Brian Kramer / D / Sr. / AIC

Tommy Scarfone / G / Jr. / RIT

* Tie in voting

All-Atlantic Hockey Second Team

Matteo Giampa / F / Fr. / Canisius

Jack Ricketts / F / Sr. / Holy Cross

Joey Baez / F / Jr. / Army West Point

Chris Hedden / D / So. / Air Force

Aiden Hansen-Bukata / D / Sr. / RIT

Jason Grande / G / Sr. / Holy Cross

All-Atlantic Hockey Third Team

Ethan Leyh / F / Gr. / Bentley

John Jaworski / F / Sr. / Sacred Heart

Elijah Gonsalves / F / Gr. / RIT

Luke Rowe / D / Sr. / Air Force

Nick Bochen / D / Sr. / Bentley

Owen Say / G / So. / Mercyhurst

Atlantic Hockey All-Rookie Team

Matteo Giampa / F / Fr. / Canisius

Boris Skalos / F / Fr. / Mercyhurst

Jack Stockfish / F / Fr. / Holy Cross

Mac Gadowsky / D / Fr. / Army West Point

Trent Sambrook / D / Fr. / Mercyhurst

Nils Wallstrom / G / Fr. / AIC