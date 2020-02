Geneseo leads way with six selections on 2020 SUNYAC hockey All-Conference Teams

The 2020 SUNYAC All-Conference Teams have been announced, as nominated and voted on by the conference coaches.

FIRST TEAM

Nikita Kozyrev, Buffalo State, Fr., F

Conlan Keenan, Geneseo, Sr., F

Andrew Romano, Geneseo, Sr., F

Ryan Romeo, Brockport, Jr. D

Max Novick, Oswego, Jr., D

Emil Norrman, Buffalo State, Fr., G

Aaron Mackay, Geneseo, Jr., G

SECOND TEAM

Zach Remers, Buffalo State, Sr., F

Vadim Vasjonkin, Buffalo State, Jr., F

Jacob Haynes, Fredonia, Sr., F

Charlie Manley, Fredonia, Sr., D

Cam Russell, Geneseo, Sr., D

THIRD TEAM

Tyson Empey, Geneseo, Sr., F

Travis Broughman, Oswego, So., F

Anthony Passero, Oswego, Sr., F

Chris Perna, Geneseo, So., D

Matt Araujo, Plattsburgh, So., D

Matt Schneider, Brockport, Sr., G

The conference’s individual awards will be announced next week.