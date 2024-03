Trio of all-conference teams announced by ECAC Hockey for 2023-24 campaign

ECAC Hockey has announced its three all-conference teams for the 2023-24 season.

First Team All-ECAC

Collin Graf,* F, Quinnipiac, Jr.

Luke Haymes,* F, Dartmouth, So.

Gabriel Seger, F, Cornell, Sr.

John Prokop,* D, Union, So.

Jayden Lee, D, Quinnipiac, Gr.

Ian Shane,* G, Cornell, Jr.

* denotes unanimous selection

Second Team All-ECAC

Jacob Quillan, F, Quinnipiac, Jr.

Sam Lipkin, F, Quinnipiac, So.

Liam Robertson, F, Union, Sr.

Trey Taylor, D, Clarkson, So.

Tommy Bergsland, D, Colgate, Jr.

Cooper Black, G, Dartmouth, So.

Third Team All-ECAC

Dalton Bancroft, F, Cornell, So.

Joe Miller, F, Harvard, So.

Mathieu Gosselin, F, Clarkson, Gr.

Ben Robertson, D, Cornell, Fr.

CJ Foley, D, Dartmouth, Fr.

Vinny Duplessis, G, Quinnipiac, Sr.