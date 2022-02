Mike Richter Award watch list increases from 28 to 32 goaltenders for 2022 college hockey award

After originally announcing an initial watch list of 28 goalies for the 2022 Mike Richter Award, the list has been expanded to 32.

The award is given to the top Division I goalie in men’s hockey, named after the former Wisconsin netminder.

Minnesota’s Jack LaFontaine earned the award in 2021.

2021-22 Richter Award Watch List

Atlantic Hockey

Gavin Abric, Army West Point (SO – Hayward, WI)

Jacob Barczewski, Canisius (JR – O’Fallon, MO)

Evan DeBrouwer, Bentley (GR – Blenheim, ON)

Big Ten

Ryan Bischel, Notre Dame (JR — Medina, MN)

Justen Close, Minnesota (JR – Kindersley, SK)

Drew DeRidder, Michigan State (SR – Fenton, MI)

Jakub Dobeš, Ohio State (FR- Ostrava, Czech Republic)

Matthew Galajda, Notre Dame (GR — Aurora, ON)

Jared Moe, Wisconsin (JR – New Prague, MN)

Erik Portillo, Michigan (SO — Gothenburg, Sweden)

CCHA

Dryden McKay, Minnesota State (SR – Downers Grove, IL)

Blake Pietila, Michigan Tech (JR – Howell, MI)

ECAC Hockey

Ethan Haider, Clarkson (SO – Maples Grove, MN)

Connor Murphy, Union (JR — Hudson Falls, NY)

Yaniv Perets, Quinnipiac (SO – Dollard Des Ormeaux, PQ)

Ian Shane, Cornell (FR — Manhattan Beach, CA)

Clay Stevenson, Dartmouth (SO – Port Coquitlam, BC)

Hockey East

Gabe Carriere, Vermont (SO — Ottawa, ON)

Drew Commesso, Boston University (SO – Norwell, MA)

Darion Hanson, UConn (GR — East Bethel, MN)

Devon Levi, Northeastern (SO — Dollard Des Ormeaux, PQ)

Matt Murray, UMass (GR – St. Albert, AB)

Owen Savory, UMass Lowell (JR — Cambridge, ON)

Jaxson Stauber, Providence (JR – Plymouth, MN)

NCHC

Dominic Basse, Colorado College (SO — Alexandria, VA)

Brandon Bussi, Western Michigan (JR — Sound Beach, NY)

Magnus Chrona, Denver (JR — Stockholm, Sweden)

Zach Driscoll, North Dakota (SR – Apple Valley, MN)

Ryan Fanti, Minnesota Duluth (JR – Thunder Bay, ONT)

Dávid Hrenák, SCSU (GR – Povazska Bystrica, Slovakia)

Isaiah Saville, Omaha (JR – Anchorage, AK)

Independent

Gustavs Davis Grigals, Alaska (JR – Riga, Latvia)