AIC, Army West Point, RIT lead way with four players apiece on ’22-23 Atlantic Hockey all-conference teams, all-rookie team

Atlantic Hockey has announced its 2022-23 all-Atlantic Hockey teams and all-rookie team.

Regular season champion RIT, runner-up AIC, and Army West Point led all teams in selections with four players each.

First Team

Carter Wilkie, F, So., RIT

Neil Shea, F, Sr., Sacred Heart

Blake Bennett, F, Sr., AIC

Gianfranco Cassaro, D, Sr., RIT

Aiden Hansen-Bukata, D, Jr., RIT

Tommy Scarfone, G, So., RIT

Second Team

Jack Ricketts, F, Jr., Holy Cross

Eric Esposito, F, Gr., Mercyhurst

Joey Baez, F, So., Army West Point

Anthony Firriolo, D, Sr., Army West Point

Luke Rowe, D, Jr., Air Force

Brian Kramer, D, Jr., AIC

Jarrett Fiske, G, Sr., AIC

Third Team

Keaton Mastrodonato, F, Sr., Canisius

John Keranen, F, Sr., Army West Point

Jordan Biro, F, Jr., AIC

Nick Hale, D, Sr., Holy Cross

Hunter Sansbury, D, So., Sacred Heart

Jacob Barczewski, G, Jr., Canisius

All-Rookie Team

Max Itagaki, F, Army West Point

Nicholas Niemo, F, Bentley

Marcus Joughin, F, Sacred Heart

Chris Hedden, D, Air Force

Mack Oliphant, D, Holy Cross

Owen Say, G, Mercyhurst