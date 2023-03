Minnesota’s Knies tabbed Big Ten player of year, Michigan’s Fantilli top freshman, Notre Dame’s Bischel best goaltender

By USCHO Staff

The Big Ten has announced the hockey individual award winners and all-Big Ten teams.

Voting was conducted by conference coaches and a media panel.

PLAYER OF THE YEAR

Matthew Knies, So., F, MINN

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR

Brock Faber, Jr., D, MINN

GOALTENDER OF THE YEAR

Ryan Bischel, Sr., G, ND

FRESHMAN OF THE YEAR

Adam Fantilli, Fr., F, MICH

COACH OF THE YEAR

Bob Motzko, MINN

CO-SCORING CHAMPIONS

Logan Cooley, Fr., F, MINN (36 points)

Jimmy Snuggerud, Fr., F, MINN (36 points)

All-BIG TEN – FIRST TEAM

Adam Fantilli, Fr., F, MICH

Logan Cooley, Fr., F, MINN

Matthew Knies, So., F, MINN

Luke Hughes, So., D, MICH

Brock Faber, Jr., D, MINN

Ryan Bischel, Sr., G, ND

ALL-BIG TEN – SECOND TEAM

Mackie Samoskevich, So., F, MICH

Jimmy Snuggerud, Fr., F, MINN

Jake Wise, 5th, F, OSU

Jackson LaCombe, Sr., D, MINN

Mason Lohrei, So., D, OSU

Justen Close, Sr., G, MINN

ALL-BIG TEN – HONORABLE MENTION

Gavin Brindley, Fr., F, MICH

T.J. Hughes, Fr., F, MICH

Jagger Joshua, Sr., F, MSU

Stephen Halliday, Fr., F, OSU

Connor MacEachern, Sr., F, PSU

Kevin Wall, Sr., F, PSU

Ryan Johnson, Sr., D, MINN

Nick Leivermann, Gr., D, ND

Corson Ceulemans, So., D, WIS

Dylan St. Cyr, Gr., G, MSU

Jakub Dobeš, So., G, OSU

ALL-FRESHMAN TEAM

Adam Fantilli, Fr., F, MICH *

Logan Cooley, Fr., F, MINN

Jimmy Snuggerud, Fr., F, MINN

Seamus Casey, Fr., D, MICH

Luke Mittelstadt, Fr., D, MINN

(no goaltender)

SPORTSMANSHIP AWARDS

Jay Keranen, Sr., D, MICH

Dylan St. Cyr, Gr., G, MSU

Ryan Johnson, Sr., D, MINN

Landon Slaggert, Jr., F, ND

Jake Wise, 5th, F, OSU

Paul DeNaples, Sr., D, PSU

Brock Caufield, Gr., F, WIS

* unanimous selection