ECAC Hockey names three all-league teams, one all-rookie team for ’19-20 season

ECAC Hockey has announced its three all-league teams and one all-rookie team for the 2019-20 season.

First Team All-League

F: Morgan Barron, Jr., Cornell

F: Nick Abruzzese, Fr., Harvard

F: Drew O’Connor, So., Dartmouth

D: Yanni Kaldis, Sr., Cornell

D: Jack Rathbone, So., Harvard

G: Frank Marotte, Sr., Clarkson

Second Team All-League

F: Curtis Hall, So., Yale

F: Odeen Tufto, Jr., Quinnipiac

F: Jack Drury, So., Harvard

D: Will Reilly, Sr., RPI

D: Connor McCarthy, Jr., Clarkson

G: Owen Savory, So., RPI

Third Team All-League

F: Haralds Egle, Sr., Clarkson

F: Josh Dunne, So., Clarkson

F: Devin Brosseau, Sr., Clarkson

D: Alex Green, Jr., Cornell

D: Peter Diliberatore, So., Quinnipiac

G: Matthew Galajda, Jr., Cornell

All-Rookie Team

F: Nick Abruzzese, Harvard

F: Gabriel Seger, Union

F: John Farinacci, Harvard

D: Henry Thrun, Harvard

D: Dylan Anhorn, Union

G: Mitchell Gibson, Harvard